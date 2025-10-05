O Palmeiras conquistou uma vitória histórica sobre o São Paulo, na tarde deste domingo (5), pelo placar de 3×2, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Os gols do Verdão foram marcados por Vitor Roque, Flaco López e Sosa.
Com o resultado, o Palmeiras chegou a 55 pontos e assumiu a liderança da competição, aguardando o desempenho do Flamengo na rodada para confirmar a ponta da tabela.
Palmeiras sai atrás no Choque-Rei
No primeiro tempo, o Verdão sofreu com a pressão do São Paulo. Luciano abriu o placar aos 15 minutos após receber lançamento de Marcos Antônio, aproveitando perda de bola do Palmeiras no meio de campo. Aos 34 minutos, Tapia ampliou, após cruzamento de Enzo Dias, deixando o placar em 2 a 0 para os donos da casa.
O Palmeiras teve dificuldades de criar chances, mas Vitor Roque levou perigo em finalização defendida por Rafael antes do intervalo.
Virada heroica no segundo tempo
Na segunda etapa, Abel Ferreira promoveu três alterações: Maurício, Bruno Fuchs e Allan entraram nos lugares de Raphael Veiga, Murilo e Giay, mudando a postura do time. Aos 19 minutos, Sosa e Jefté substituíram Felipe Anderson e Piquerez, aumentando a pressão palmeirense.
- 24’ – Vitor Roque marcou o primeiro gol, tabelando com Sosa e Maurício.
- Menos de 5 minutos depois – Flaco López empatou, recebendo passe de Maurício e chutando firme no canto de Rafael.
- 43’ – Sosa completou a virada em cabeçada após cruzamento de Aníbal Moreno.
O São Paulo tentou reagir, mas Weverton fez defesas importantes, garantindo a vitória do Verdão.
