Maraã

Autor de 35 anos atacou a mulher com tapas, socos e chutes após crise de ciúmes durante festa

Um homem de 35 anos foi preso, neste domingo (05), por lesão corporal contra sua companheira, de 36 anos. A agressão aconteceu na avenida Beira Mar, no bairro Centro, em Maraã, a 634 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Rodrigo Beraldo, a equipe policial iniciou as diligências após o hospital local informar que a mulher havia dado entrada com ferimentos na boca, causados por agressões físicas em um caso de violência doméstica.

“De imediato, realizamos diligências e constatamos que as agressões foram praticadas pelo autor após uma crise de ciúmes durante uma festa. Ele acusou a vítima de estar dançando com outro homem e a insultou com palavras ofensivas, desferindo um tapa em seu rosto dentro do estabelecimento”, relatou o delegado.

Agressão continuou fora do local da festa

Depois da discussão no interior do local da festa, o casal foi para a área externa, onde o homem agrediu a vítima com tapas, socos e chutes. Populares presenciaram o crime e registraram as agressões em vídeo.

A vítima contou à polícia que mantinha um relacionamento de 21 anos com o autor e que já havia sofrido agressões anteriores.

Durante as diligências, o homem fugiu ao perceber a chegada dos policiais na unidade hospitalar. A equipe intensificou as buscas e, por volta das 13h, recebeu informações de que o agressor havia retornado para casa, onde se escondia. Os agentes foram até o local e efetuaram a prisão.

Ação policial. (Foto: Divulgação/PC-AM)

