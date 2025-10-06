Qualificação

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) está com inscrições abertas, até o dia 10 de outubro de 2025, para 140 vagas no curso de Qualificação Profissional em Árbitro de Futebol. A iniciativa busca formar novos profissionais para atuar em competições esportivas, ampliando as oportunidades de capacitação e inserção no mercado de trabalho tem parceria com a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

Manaus: 40 vagas

Amaturá: 30 vagas

Barcelos: 40 vagas

Manicoré: 30 vagas

As inscrições estão sendo realizadas de forma presencial, diretamente nas unidades do Cetam em cada município. Em Manaus acontecem no Instituto Benjamin Constant (IBC), na rua Ramos Ferreira, 991, Centro, zona sul, no horário comercial.

Pré-requisitos

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve atender aos seguintes critérios:

Ter o Ensino Fundamental II completo;

Possuir idade mínima de 18 anos.

A documentação necessária são os pessoais e comprovante de escolaridade.

Formação e impacto

O curso tem como objetivo preparar árbitros capacitados para atuar em partidas oficiais e comunitárias, fortalecendo o esporte no estado e contribuindo para a profissionalização da arbitragem no Amazonas.

