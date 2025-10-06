Teatro da Instalação

Três coreografias transformam vivências sociais em movimento no Teatro da Instalação

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a Entrecorpus Companhia de Dança apresenta nos dias 9 e 10 de outubro, no Teatro da Instalação, os espetáculos ‘Sob o Sol’, ‘Luz Ilusão’ e ‘Hysteria’. Todas as apresentações começam às 19h, com entrada franca.

Desde 2017, a Entrecorpus atua como projeto de extensão da Escola Superior de Artes e Turismo – ESAT/UEA. A companhia promove ações que fortalecem a formação técnico-artística e acadêmica de intérpretes, estudantes e comunidade. Ela estimula o intercâmbio de experiências, a reflexão social e o fortalecimento da cena cultural local e nacional. Com a direção artística do coreógrafo André Duarte, todas as obras são de criação coletiva, nas quais os intérpretes transformam experiências, afetos e reflexões sociais em movimento.

Três enredos com vozes e simbolismos

"Sob o Sol" expressa por meio da dança os afetos, conflitos e encontros dos intérpretes, destacando o ambiente amazônico e a diversidade cultural que moldam a identidade da companhia.

"Luz Ilusão" aborda corpos frequentemente invisibilizados pela sociedade e suas gestualidades cotidianas, promovendo uma reflexão crítica sobre quem tem voz e espaço e quem é marginalizado ou silenciado.

"Hysteria" investiga a história e as interpretações sociais da histeria, com momentos de grande intensidade emocional que exploram aspectos dos distúrbios nervosos no comportamento humano.

Foto: Divulgação

Arte acessível e compromisso cultural

Com esta curta temporada, a Entrecorpus Companhia de Dança reafirma seu compromisso com a valorização de experiências culturais de qualidade. A iniciativa se alinha às ações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para democratizar o acesso à arte e à cultura no Amazonas.

