Manaus FA vence Porto Velho Miners por 41 a 0 na estreia do Brasileirão de Futebol Americano

Até o fim do primeiro tempo, a equipe amazonense abriu uma grande vantagem no placar com um 34 a 0

Manaus (AM) – Com muita emoção, o pontapé inicial do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano foi marcada pela estreia do Manaus FA, que aplicou uma derrota avassaladora no Porto Velho Miners pelo placar de 41 a 0. O jogo aconteceu, no sábado (7), no estádio Carlos Zamith, praça do Governo do Amazonas, administrada pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A equipe de Rondônia contou com apoio do Governo por ter ficado no alojamento da Vila Olímpica de Manaus, antes do confronto contra o Manaus FA, na estreia do Brasileirão da modalidade.

“Esta foi a primeira vez que a região Norte sediou uma abertura de competição nacional do futebol americano. Sabemos o quanto é importante a presença do governo para que a modalidade receba o incentivo adequado, popularizando a prática com apresentações de força, como aconteceu na estreia do Manaus FA”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Sem tomar conhecimento do adversário desde os primeiros minutos, o Manaus FA logo anotou o primeiro touchdown da competição com a corrida do running back Renan Vasconcelos e o ponto extra convertido pelo kicker Evelys Silva.

Até o fim do primeiro tempo, a equipe amazonense ainda anotou mais quatro touchdowns, abrindo uma grande vantagem no placar com um 34 a 0.

Mauro Neto/Faar Mauro Neto/Faar

No início da segunda etapa, o Manaus FA logo chegou mais uma vez à endzone adversária com o wide receiver Wesley Arruda, ampliando o marcador e mais o ponto extra de Evelys Silva, contabilizando 41 a 0.

Com a partida controlada, a equipe amazonense tratou de ditar o ritmo até o fim da partida, garantindo uma boa vitória na estreia.

Craque da Partida, Renan Vasconcelos comentou sobre a estreia na competição nacional.

“Um grande sentimento por ter ajudado meu time a estrear com vitória, e ainda por cima poder atuar nesse nível, foi muito bom. Para mim, não foi apenas um jogo, e sim, uma chance de provar para mim mesmo do que sou capaz. E no fim de tudo deu certo, e saímos vitoriosos”, comentou o running back da equipe manauara.

No grupo N, as duas equipes só voltam a campo pelo Brasileirão do FA daqui a alguns meses. O Miners vai encarar o Manaus Cavaliers, no dia 20 de agosto, em Rondônia.

Já o Manaus vai enfrentar seu rival manauara no dia 25 de setembro, encerrando as atividades no Grupo N do certame nacional.

*Com informações da Agência Amazonas

Leia mais:

Estádio Carlos Zamith será palco do primeiro confronto do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2022

Atleta do Manaus FA é convocado pela Seleção Brasileira de Futebol Americano

Manaus FA de futebol americano representa o AM em competição nacional