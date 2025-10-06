Evento

Festival de música independente traz shows, discotecagens e artistas locais e nacionais.

A cidade de Manaus recebe nos próximos dias 10 e 11 de outubro a nova edição do festival “Temporada da Estrela: Humanóides Fantásticos”, promovido pelo coletivo Casa da Estrela Produções. O evento de duas noites traz shows, discotecagens e interações culturais, reunindo artistas da cena independente brasileira e músicos locais em experiências musicais únicas.

No dia 10, a programação “Uma Noite na Fruteira” acontece no espaço cultural Curupira Mãe do Mato, a partir das 20h. Os músicos paulistas Tatá Aeroplano e Luiz Thunderbird apresentam o show acústico “Especial Júpiter Maçã”, seguidos pelas bandas manauaras Logos Lunares, Platinados e Infâmia.

Já no dia 11, a segunda noite “Rock de Quintal Vol. IV” ocorre na Casa da Estrela, bairro Novo Aleixo, a partir das 18h. Aeroplano retorna junto do cearense Jonnata Doll e das bandas locais Amargo, Boomerang Blues e Não Existe Saudade em Inglês, oferecendo uma experiência poética e psicodélica ao público.

Durante os intervalos, haverá discotecagem de vinil com Thunderbird, Doll, Cassius Marcellus, May Jansen, Ramon Oliveira e Álex Jansen, além de exposição e vendas da artista colombiana Ximena Ortiz Aguirre.

O festival conta com o apoio de espaços culturais como Curupira Mãe do Mato, Sereia Mística, Mizura e Basquiat, da loja Abdusons, do selo Black Chico Records, do portal Despensa Sessions e do Líder Hotel. Segundo Álex Jansen, membro do coletivo, o nome “Humanóides Fantásticos” homenageia o artista Júpiter Maçã e reflete o objetivo de criar conexões entre músicos nacionais e locais.

Os ingressos podem ser adquiridos em combo para os dois dias por R$ 60, com sorteio de um LP duplo e camiseta de Júpiter Maçã, ou individualmente por R$ 40 (segundo lote), via Sympla ou WhatsApp (92) 98822-5956.

Fundado em agosto de 2024, o coletivo Casa da Estrela Produções busca preencher lacunas da produção cultural em Manaus, promovendo intercâmbio entre artistas locais e nacionais e ampliando a diversidade musical na cidade.

