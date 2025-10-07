Prisão

Vítima de 28 anos sofreu ferimentos graves e permanece internada. Prisão ocorreu em Canutama.

Um homem de 20 anos foi preso após agredir violentamente uma mulher de 28 anos com pauladas, causando uma fratura no antebraço. O caso aconteceu no domingo (5), no bairro São Pedro, em Canutama, a 619 quilômetros de Manaus.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, a vítima foi surpreendida pelo agressor, que a aguardava escondido atrás de uma residência. Ao vê-la, ele desferiu diversos golpes com um pedaço de madeira, atingindo a cabeça e os braços da mulher.

A vítima foi levada ao hospital local, apresentando fratura no antebraço esquerdo e um corte profundo no couro cabeludo, próximo à nuca. Ela segue internada.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal grave. A motivação da agressão ainda está sendo investigada, e ele permanecerá à disposição da Justiça.

