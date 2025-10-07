Denúncia

PC-AM prende homem que enviou dezenas de áudios com ameaças de morte à ex-companheira grávida em Manaus

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante, na segunda-feira (6), pelos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a ex-companheira, de 26 anos, que está grávida de oito meses, em Manaus. O autor enviou mais de 60 áudios com ameaças de morte à vítima.

Histórico de ameaças

Segundo a delegada Nathália Oliveira, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no dia 29 de setembro após receber áudios com ameaças e ofensas pelo celular e redes sociais.

“Com base nas informações recebidas e no histórico de violência do autor, foi solicitada à Justiça uma medida protetiva de urgência em favor da vítima, que foi prontamente deferida. No entanto, mesmo após a decisão judicial, o investigado continuou enviando áudios com ameaças de morte e conteúdos agressivos”, relatou a delegada.

Prisão do suspeito

Na manhã de segunda-feira, a vítima retornou à delegacia relatando novas ameaças e expressando temor por sua vida e pela do bebê. Diante disso, os policiais civis iniciaram diligências e prenderam o homem em seu local de trabalho, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

“Diante da reincidência e da gravidade das ameaças, representei à Justiça pela prisão preventiva do homem. A Polícia Civil reforça seu compromisso de agir com celeridade e rigor na apuração de crimes que atentem contra a dignidade e a segurança das mulheres, reiterando a importância de denúncias imediatas em casos de violência doméstica e familiar”, destacou a delegada.

Procedimentos legais

O suspeito foi autuado pelos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e perseguição. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

