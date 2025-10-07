Polêmica

Virginia Fonseca compartilha música que internautas interpretam como indireta para Vini Jr

Após chamarem atenção ao publicarem o primeiro registro juntos, Virginia Fonseca e Vini Jr voltaram a ser assunto nas redes sociais. A repercussão ocorreu depois que uma modelo brasileira expôs um suposto caso com o jogador, apesar do relacionamento dele com a apresentadora do SBT. Virginia, até o momento, não se pronunciou diretamente sobre o episódio, limitando-se a publicar um recado sugestivo na web.

No vídeo compartilhado, a influenciadora aparece cantando dentro do carro, e internautas apontaram uma provável indireta. A letra da música de Matheus Vargas, filho de Leonardo, com a dupla Cleber & Cauan, dizia:

“Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta ou me segura.”

Modelo Day Magalhães comenta envolvimento com Vini Jr

A modelo Day Magalhães, que compartilhou conversas íntimas com o jogador, se pronunciou sobre o caso na terça-feira (7). Ela confirmou detalhes do affair e revelou que continua em contato com Vini Jr, mesmo durante o relacionamento dele com Virginia Fonseca.

Em entrevista ao portal Quem, Day afirmou:

“Sim, tudo é real.”

Ela explicou que decidiu se pronunciar após notar que o jogador havia publicado um vídeo com a influenciadora.

“Não gosto de exposição, sou discreta nas minhas postagens, mas resolvi mostrar porque temos contato desde maio. Ele é uma pessoa adorável”, comentou a modelo.

(*) Com informações do Terra

