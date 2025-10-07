acabou o amor

Exposição de prints de conversas íntimas levou ao fim da aproximação entre a influenciadora e o jogador

O breve envolvimento entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinícius Jr. terminou. Segundo o jornalista Leo Dias, Virginia afirmou que ambos estavam apenas se conhecendo e que não havia um relacionamento sério entre eles.

O término aconteceu após a divulgação de prints de conversas íntimas entre Vini Jr. e a modelo brasileira Day Magalhães, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

Durante o programa Melhor da Tarde, desta terça-feira (7), Leo Dias revelou detalhes de uma conversa que teve com Virginia Fonseca. Ele informou que a influenciadora já sabia do envolvimento de Vinícius Jr. com Day Magalhães, que revelou publicamente as mensagens trocadas com o jogador.

A modelo expôs que manteve contato frequente com Vini Jr., inclusive enquanto Virginia estava hospedada na casa dele, em Madrid, na Espanha.

Virginia confirma fim do relacionamento

Em mensagem encaminhada ao jornalista, Virginia Fonseca declarou:

“Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério.”

Leo Dias também relatou como Virginia reagiu após a exposição dos prints. De acordo com ele, a influenciadora demonstrou decepção, mas rapidamente adotou um tom bem-humorado. Ela chegou a enviar uma figurinha no WhatsApp com a frase:

“Tudo dando errado conforme o esperado”.

Modelo rompe o silêncio e fala sobre relação com Vini Jr.

Após o vazamento das conversas, Day Magalhães deu entrevista à coluna de Fábia Oliveira. A modelo confirmou que manteve um relacionamento informal com o jogador e disse que sempre buscou discrição.

“Ficamos algumas vezes. Não tinha esperança de se tornar algo sério. Sempre tentei ser discreta, mas ficamos sempre no off”, afirmou Day, que também compartilhou prints com a coluna.

Ela contou que ficou incomodada ao ver Vinícius Jr. gravando uma dancinha para as redes sociais ao lado de Virginia, o que teria sido incentivado por ela.

E agora? Futuro da relação entre Vini Jr. e Day está indefinido

Day Magalhães revelou ainda que, mesmo após a exposição, Vini Jr. tentou contato diversas vezes, mas ela optou por não responder de imediato. A modelo disse que precisa de tempo para decidir os próximos passos:

“Agora está em aberto. Só o tempo vai dizer se continuamos ou não, até eu conversar com ele novamente”, afirmou.

Segundo ela, a relação segue “em off” e próxima, aguardando uma definição.

(*) Com informações do Metrópoles

