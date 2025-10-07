Saúde

Etanol farmacêutico e fomepizol são distribuídos pelo Ministério da Saúde a outros estados.

O Amazonas ainda não conta com antídoto contra intoxicação por metanol, que está sendo distribuído para outros estados. A Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) informou nesta quarta-feira (1º) que não há registro de casos ou óbitos por intoxicação por metanol no estado.

A segunda remessa de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, começou a ser enviada nesta terça-feira (7) a mais quatro estados. Com essa nova entrega, o total de frascos distribuídos pelo Ministério da Saúde chega a 1.125, alcançando nove estados:

Acre: 30 ampolas

Bahia: 90 ampolas

Ceará: 120 ampolas

Distrito Federal: 90 ampolas

Goiás: 75 ampolas

Mato Grosso do Sul: 60 ampolas

Pernambuco: 240 ampolas

Paraná: 360 ampolas

Rio de Janeiro: 60 ampolas

As ampolas integram o estoque estruturado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), garantindo reposição e distribuição conforme a necessidade dos estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.

Fomepizol

O Ministério da Saúde também adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa, que doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades. A previsão é que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados conforme a necessidade e registro de casos.

Casos no Brasil

Até segunda-feira (6), o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.

Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo:

Mato Grosso do Sul: 1

Pernambuco: 3

São Paulo: 6

Paraíba: 1

Ceará: 1

Painel de monitoramento

Nesta terça-feira (7), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ) lançou um painel público com informações sobre os casos de intoxicação por metanol. Os dados estão disponíveis no site Monitora RJ e visam contribuir para ações de saúde e segurança pública no combate às fraudes.

O sistema traz o mapeamento das notificações suspeitas, confirmadas e descartadas no estado.

Leia mais:

Não há registros de casos por intoxicação por metanol no Amazonas, diz SES-AM