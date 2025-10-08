Zona Leste

Homem foi preso em flagrante durante a Operação Nacional Proteção Integral III, que combate crimes de abuso sexual infantil na internet.

Um animador de festas para crianças foi preso em flagrante nesta quarta-feira (8), na Zona Leste de Manaus, suspeito de armazenar material relacionado à pornografia infantil. A identidade do homem não foi divulgada.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Nacional Proteção Integral III, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com as polícias civis de 16 estados.

Segundo a PF, o objetivo da operação é identificar e prender suspeitos de envolvimento em crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, principalmente cometidos pela internet.

Outro mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência de um segundo investigado, igualmente localizado na Zona Leste da capital.

🔎 Entenda a Operação Proteção Integral III

A prisão do animador em Manaus faz parte da Operação Nacional Proteção Integral III, deflagrada simultaneamente pela Polícia Federal em parceria com as polícias civis de 16 estados e o Distrito Federal. A ação visa combater crimes de abuso e exploração sexual infantil, especialmente os praticados por meio da internet.

Foram cumpridos ao todo 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em 15 estados e no DF. Até o momento, foram registradas 36 prisões em flagrante, além do resgate de duas vítimas e da apreensão de dois adolescentes envolvidos com os crimes investigados.

Participam da operação mais de 600 policiais federais e 273 policiais civis, atuando nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

A ação também busca fortalecer o trabalho conjunto entre as forças de segurança estaduais e federais.

“A operação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência”, informou a Polícia Federal em nota oficial.

📈 Dados e prevenção

De acordo com a PF, entre janeiro e setembro deste ano, foram cumpridos mais de 1.630 mandados de prisão contra foragidos condenados por crimes sexuais no Brasil. O número acende o alerta para o aumento de casos envolvendo abuso infantil, especialmente no ambiente digital.

As autoridades reforçam que a prevenção começa dentro de casa, com orientação e supervisão do uso da internet por crianças e adolescentes.

“A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes”, conclui a nota.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, canal do Ministério dos Direitos Humanos.

