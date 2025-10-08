Investigação

Crime aconteceu na Vila Betânia, zona rural do município

Um indígena de 42 anos foi preso, na terça-feira (7), pelo crime de estupro de vulnerável contra duas sobrinhas, de 7 e 13 anos. O crime ocorreu na Comunidade Vila Betânia, zona rural do município de Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas, em junho de 2024.

De acordo com o delegado Ubiratan Farias, as diligências foram iniciadas, e as investigações revelaram o envolvimento direto do autor nos crimes contra as sobrinhas.

“Com base nos elementos e provas colhidos no curso das investigações, representei à Justiça pela prisão preventiva do suspeito, e a ordem judicial foi decretada”, relatou o delegado.

Os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o homem no Porto de Santo Antônio do Içá. O suspeito foi encaminhado à unidade policial, passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

