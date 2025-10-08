Decisão judicial

Justiça Federal do Amazonas condena parlamentar a mais de 10 anos de prisão por esquema de financiamentos rurais fraudulentos

O vereador Jucinei Freire da Silva, conhecido como Ney Nobre (MDB), foi condenado pela Justiça Federal do Amazonas a 10 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de 153 dias-multa e indenização de R$ 374.289,60 ao Banco da Amazônia (Basa) por envolvimento em fraudes em financiamentos rurais no município de Itacoatiara.

A condenação está relacionada a irregularidades no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A sentença foi assinada no dia 2 de outubro de 2025 pelo juiz federal Thadeu José Piragibe Afonso, da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas.

Esquema de fraude

Segundo a decisão judicial, Ney foi apontado como mentor e principal beneficiário de um esquema que utilizava nomes de laranjas para simular o cultivo de abacaxi em propriedades inexistentes em Itacoatiara.

De acordo com a Justiça, o Basa liberou cerca de R$ 374 mil em oito contratos fraudulentos. O dinheiro foi desviado para o parlamentar por meio de saques em espécie e transferências bancárias.

Testemunhas relataram que eram orientadas por Ney a comparecer ao banco, assinavam documentos sem saber o conteúdo e repassavam quase todo o valor obtido ao vereador.

Decisão judicial

Na sentença, o juiz destacou que os financiamentos causaram “severo prejuízo à instituição bancária” e classificou a conduta do réu como de “alta reprovabilidade”, por ter se aproveitado da confiança de trabalhadores rurais para executar as fraudes.

A decisão também determina que, após o trânsito em julgado, o caso seja comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), o que pode levar à suspensão dos direitos políticos do parlamentar.

Apesar da condenação, Ney Nobre poderá recorrer em liberdade.

Manifestação do vereador

Em suas redes sociais, o vereador publicou uma nota nesta quarta-feira (8) onde afirmou que recebeu com profunda surpresa a decisão judicial e reafirma sua confiança na Justiça, acreditando que a verdade prevalecerá e que todos os fatos serão devidamente esclarecidos.

“O parlamentar reforça que sempre agiu com honestidade e transparência, e que provará, sem sombra de dúvidas, sua inocência. Sua assessoria jurídica já está adotando todas as medidas cabíveis, inclusive com a interposição do recurso contra a decisão.”

Nota do parlamentar (Foto: Reprodução/@vereadorneynobr)

