Itaú Cultural Play

Plataforma gratuita de streaming exibe 30 filmes do Festival de Cinema da Amazônia até sábado (11)

Os filmes exibidos no 7º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte seguem disponíveis até sábado (11) na Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada ao cinema brasileiro. Ao todo, estão em cartaz 30 produções das mostras Olhar Panorâmico, Amazônia e da lista de convidados.

O acesso é gratuito e pode ser feito pelo site www.itauculturalplay.com.br, smart TVs da Samsung, LG, Android TV, Apple TV, dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. O conteúdo também está disponível nas plataformas Claro TV+ e Watch Brasil.

“Ter a Itaú Cultural Play junto do Olhar do Norte na sétima edição é abrir ainda mais caminhos para o cinema amazônico”, afirma Hamyle Nobre, produtora cultural e organizadora do evento.

“É uma parceria que amplia horizontes. A exibição pela plataforma oferece oportunidade para quem não pôde acompanhar o festival no Teatro Amazonas”, completa.

Para o curador Diego Bauer, a parceria com a Itaú Cultural Play elevou o festival a um novo patamar.

“A sétima edição foi a maior em todos os sentidos: público, convidados de outros estados e exibição on-line”, comenta Bauer.

“É um fechamento simbólico que vai ficar para sempre no nosso coração”, avalia o curador.

Foto: Divulgação

Filmes em destaque

Entre os destaques da mostra Amazônia estão:

Bicicleta Amarela (Zeudi Souza)

DASILVA DASELVA (Anderson Mendes)

Nhandê (Begê Muniz e Elisa Telles)

Ticar Bodó (Luís E.S. Fernandes)

Entre as Nuvens (Alex Pizano)

Mansos (Juliana Segóvia)

Me Leve no Esquecimento (Felippy Damian)

Noke Koi – A Festa de Um Povo Verdadeiro (Sérgio de Carvalho e Alexandre Barros)

Pálido Ponto Vermelho (Kalel Pessôa, Lucas Parijós e Arthur Oliveira)

Planeta Fome (Édier William)

Da mostra Olhar Panorâmico, destacam-se:

A Bici de Ramon (Benjamin Mast)

Afetos que Transformam (Rafael Cesar)

Como Estamos Nós, Barruel (Marcelo Barbalho)

Da Aldeia à Universidade (Leandro de Alcântara e Túlio de Melo)

E Assim Aprendi a Voar (Antonio Fargoni)

Epifania (Juliana Lira)

Essa Cidade Se Esqueceu Como Se Planta (Mayara Sanchez)

Eu Vi Uma Visagem (Adson Colares)

Marcia Antonelli: Das Palavras à Sobrevivência (Mariellen Kuma)

Memórias Fantasmas (Geandeson Mosini e Thiago Oliveira)

O Eremita (Juan Lopes)

Só Por Hoje (Abhay Alberto)

Dos filmes convidados, estão em cartaz:

Arroto (Juraci Júnior)

Mata-Gato (André Cunha)

O Brincante de Boi (Victor Kaleb e Fabiano Baraúna)

Reagente (Bruno Bini)

Prêmio Itaú Cultural Play vai para “Boiuna”

Um dos momentos mais marcantes do festival foi a premiação do curta paraense Boiuna, dirigido por Adriana de Faria, que conquistou:

Melhor Filme

Melhor Atuação

Melhor Direção de Fotografia

Melhor Som

Menção Honrosa do Júri Jovem

“Boiuna” narra o retorno de mãe e filha a uma ilha no Pará, envoltas por forças misteriosas.

O filme também recebeu três Kikitos de Ouro no 53º Festival de Cinema de Gramado, por Melhor Fotografia, Melhor Atriz e Melhor Direção.

Foto: Divulgação

Olhar do Norte 2025: maior edição do festival

A 7ª edição do Festival de Cinema da Amazônia foi realizada entre os dias 17 e 21 de setembro, em Manaus, pela Artrupe Produções — formada por Diego Bauer, César Nogueira, Hamyle Nobre e Victor Kaleb — com apoio do Governo do Amazonas, Itaú Cultural Play, Cine Set, Amazonas Shopping, entre outros.

Em 2025, o festival recebeu 832 inscrições para as mostras competitivas Amazônia, Outros Nortes e Olhar Panorâmico, além da mostra não competitiva Olhinho.

Foto: Divulgação

Leia mais: ‘Alice Músculo +2’ estreia no Festival de Teatro da Amazônia 2025