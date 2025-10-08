Hospital Público Veterinário do Amazonas atende mais de 500 pets

Unidade estadual oferece consultas, exames e cirurgias a animais domésticos, com atendimento por ordem de chegada.

O Hospital Público Veterinário do Amazonas, inaugurado pelo governador Wilson Lima no último sábado (04/10), segue oferecendo atendimentos clínicos e emergenciais para animais domésticos. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, exclusivamente para emergências, das 8h às 12h, com senhas distribuídas a partir das 7h. Para o atendimento, tutores devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documento do pet, como o SinPatinhas.

Em três dias de funcionamento, 565 animais foram atendidos e mais de mil procedimentos realizados, incluindo consultas, exames e cirurgias. Para vacinação, recomenda-se levar a carteira de vacinação do animal, se houver.

A secretária da Sepet, Joana Darc, destacou a importância da unidade. “Em apenas três dias, muitas consultas, exames e cirurgias já começaram a ser feitas. Temos aqui um atendimento ideal, além dos melhores profissionais e um Hospital Público 100% equipado”, afirmou.

Tutores como Suelen Lopes, que levou o gato Nick, e Rita Edna, com a cadela Poli, elogiaram o serviço público e destacaram a rapidez e qualidade do atendimento, ressaltando a importância de oferecer assistência veterinária acessível para quem não pode pagar clínicas particulares.

