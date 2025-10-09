Declaração

Vini Jr. se pronuncia sobre polêmica, pede desculpas a Virginia Fonseca e promete transparência na relação.

O jogador Vini Jr. quebrou o silêncio e pediu desculpas a Virginia Fonseca nesta terça-feira (8/10), após dias de rumores sobre supostos affairs. Em uma nota publicada nos stories do Instagram, o atleta reconheceu erros, falou sobre o que aprendeu com a situação e se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a polêmica.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu Vini Jr.

Nos últimos dias, modelos como Day Magalhães e Anna Silva divulgaram conversas íntimas e alegaram ter vivido um envolvimento com o jogador enquanto ele estaria se relacionando com Virginia. Na nota, Vini Jr. elogiou a influenciadora e assumiu ter decepcionado: “A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes (…). Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.”

O atleta afirmou ter refletido sobre suas atitudes e expressou o desejo de recomeçar de forma mais transparente: “Quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.”

