The History Tour

Espetáculo “The History Tour” celebra o legado do Rei do Pop em show no Studio 5, dia 17 de outubro

Manaus vai receber um dos espetáculos mais esperados do ano. No dia 17 de outubro, o Studio 5 será palco do show The History Tour, com Rodrigo Teaser, considerado hoje o maior tributo ao Rei do Pop. As portas abrem às 20h, e o show começa às 20h30. A classificação etária é de 16 anos.

Rodrigo Teaser é cantor, compositor e dançarino, amplamente reconhecido pela fidelidade com que interpreta Michael Jackson. Desde criança, demonstrou talento e paixão pela arte: já aos 9 anos imitava seu ídolo.

Ao longo da carreira, ele alcançou prestígio internacional e colaborou com integrantes originais do universo Jackson, como Lavelle Smith (coreógrafo) e Jennifer Batten (guitarrista). Juntos, realizaram turnês e gravaram DVD em homenagem aos 10 anos sem Michael.

Tributo com hits ao vivo e produção de alto padrão

Durante o espetáculo The History Tour, Rodrigo interpretará ao vivo clássicos que moldaram o legado de Michael Jackson, como Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal e Black or White. Sua voz potente e marcante reforça a performance imersiva.

Além das performances vocais, o show impressiona pelo visual: figurinos e coreografias recriam fielmente o universo estético do Rei do Pop. Rodrigo já brilhou em eventos como o Rock in Rio e levou seu tributo a plateias de até 15 mil pessoas em festivais internacionais.

Paralelamente ao tributo, o artista desenvolve projetos autorais, mantendo o padrão de excelência e emoção em seus trabalhos.

Foto: Divulgação

Ingressos e informações de serviço

Os ingressos para The History Tour já estão à venda no site Ingresso Mix e nas lojas Ramsons dos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma, com valores a partir de R$ 80,00.

Serviço

Foto: Divulgação

