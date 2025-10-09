Crime bárbaro

Suspeito de matar crianças de 3 e 5 anos é preso por agente comunitário indígena.

Um crime bárbaro chocou a comunidade indígena Boa Vista, do povo Sateré-Mawé, no Rio Andirá, próximo a Barreirinha, no Amazonas. Nesta quinta-feira (9), um homem foi preso suspeito de matar dois irmãos, de apenas 3 e 5 anos, na aldeia.

O suspeito foi detido inicialmente por um agente comunitário indígena, que aguardou a chegada da Polícia Militar e Polícia Civil. Ele foi levado para a delegacia na sede do município.

Em vídeo divulgado, o homem confessa o crime e afirma que teria agido sob ordens de um tio. “Ele me ameaçou, disse que tinha raiva de nós. Ele foi armado lá em casa e me pegou de surpresa. Estava com espingarda e terçado e disse que se eu não matasse eles, ele me matava”, relatou.

A polícia segue apurando todos os detalhes do crime bárbaro.

