Investigação

A mãe facilitava os abusos e é investigada por aborto.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu dois homens, nesta quinta-feira (9), pelos crimes de estupro de vulnerável. As investigações chocantes revelaram que a mãe da vítima era conivente com os abusos cometidos pelo padrasto, 47 anos, chegando a sair de casa constantemente para que ele pudesse estuprar a enteada.

Segundo o delegado Jailton Santos, a mãe obrigava a filha a se relacionar com o padrasto para evitar que ele procurasse outras mulheres. Os abusos contra a vítima começaram aos 11 anos e se estenderam até os 16 anos.

Detalhes Sombrios do Caso

Aborto e Fuga: O padrasto chegou a engravidar a vítima, e a mãe realizou um aborto na criança. O delegado explicou que a jovem relatou ter dormido na rua diversas vezes para tentar escapar dos estupros.

Posteriormente, a mãe e o padrasto entregaram a vítima a um (52 anos). A mãe alegou que a filha deveria ser a “esposa” dele e , deixando a jovem, então com 16 anos, sozinha com o homem. Nova Gravidez e Ameaças: A vítima conseguiu fugir recentemente, mas tem uma filha de dois anos desse segundo relacionamento e está grávida novamente de dois meses. Ela vinha sendo vítima de ameaças e agressões do suspeito, que também atentou contra o namorado da vítima com arma branca. O nascimento da primeira filha nunca foi registrado em cartório por medo.

A jovem buscou o Conselho Tutelar e relatou todo o cenário de abusos. Diante da gravidade dos fatos, a Justiça decretou a prisão preventiva dos dois homens, que foram localizados e presos.

A mãe da vítima será devidamente investigada e responsabilizada pela sua participação nos crimes.

Os dois homens presos responderão por estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição, cárcere privado, ameaça qualificada e aborto provocado, permanecendo à disposição da Justiça.

