Violência

Principal suspeito do homicídio é o irmão das vítimas, um adolescente de 17 anos, que foi apreendido

Os corpos de duas crianças indígenas, de 2 e 5 anos, chegaram a Parintins para perícia no Instituto Médico Legal (IML) após um crime brutal nas proximidades da Aldeia Castanhal, em Barreirinha, interior do Amazonas.

O principal suspeito é o irmão das vítimas, um adolescente de 17 anos, que foi apreendido sob suspeita de esquartejar os irmãos. Em vídeo que circula nas redes sociais, o jovem confessa o crime e afirma ter agido a mando de um tio, identificado como Valdecir. Ele também foi levado para Parintins.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso. Segundo o depoimento do adolescente, o tio teria ido armado até o local, feito ameaças e ordenado que ele matasse os irmãos por motivos de raiva. A mãe das crianças, no entanto, apresentou versão diferente, alegando que o jovem estava sob efeito de drogas no momento do crime.

Em nota, a PC-AM informou que, em ação integrada com a Polícia Militar (PMAM), apreendeu o adolescente na quinta-feira (9) por atos infracionais análogos a duplo homicídio qualificado e maus-tratos a animal com resultado morte.

O crime ocorreu na comunidade Vila Tabatinga, zona rural de Barreirinha. O adolescente foi encaminhado para internação provisória em Parintins. O caso segue sob a responsabilidade do Juizado da Infância e Juventude Infracional de Barreirinha.

Mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa na próxima segunda-feira (13), na sede da Delegacia Geral (DG).

Indignação

Por meio de nota, a Prefeitura de Barreirinha manifestou profunda indignação e consternação, expressando seu veemente repúdio ao ato bárbaro que tirou a vida dos irmãos Emanoel de Oliveira Araújo e Cleyton Oliveira Araújo, estudantes da Escola Municipal Indígena Boa Visita.

O crime hediondo fere gravemente os valores humanos, afronta o direito à vida e abala toda a sociedade barreirinhense. Nada justifica tamanha brutalidade cometida contra crianças inocentes, cujas vidas foram interrompidas de forma covarde e inaceitável.

A gestão municipal acompanha de perto as investigações, visando que os responsáveis sejam identificados e punidos, garantindo justiça pela morte cruel dos menores.

Neste momento de dor e luto, a Prefeitura manifesta solidariedade e apoio aos familiares, professores e colegas das vítimas. Que Deus conceda força e conforto a todos os corações enlutados e que a justiça prevaleça em memória de Emanoel e Cleyton.

Leia mais: VÍDEO: Indígena é detido após matar e esquartejar irmãos no Amazonas