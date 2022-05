Veja o que aconteceu com irmãos que ajudaram a matar mulher que roubou drogas no AM

Uatumã (AM) – Os irmãos Alberto Pereira Pinheiro Neto, de 18 anos, e Elizeu Gomes dos Santos, de 25 anos, foram presos no domingo (8), no município de São Sebastião do Uatumã, interior do Amazonas, pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver de Adileide Batista da Silva, que tinha 30 anos. O crime ocorreu na noite de 22 de abril deste ano, naquele município.

De acordo com policiais civis lotados na 44ª DIP, ao todo, cinco indivíduos estão envolvidos no ato criminoso, sendo eles Alberto e Elizeu, já presos; Patrick Nélio Picanço de Oliveira, que está sendo procurado; e outros dois adolescentes, que estão aguardando decisão judicial.

“O delito teria sido motivado pelo fato da vítima ter roubado cerca de 40 gramas de droga de Patrick, que estava em liberdade condicional por tráfico de drogas. Ao descobrir que Adileide tinha roubado o entorpecente, Patrick decidiu armar uma emboscada para a mulher, juntamente com os outros quatro indivíduos”, informou a equipe policial.

Ainda segundo as autoridades, eles combinaram de se encontrar com a mulher às 20h, daquele dia, em uma localidade próxima à residência dos irmãos. No local, os infratores torturaram a mulher até a morte e abandonaram o corpo.

“Na madrugada do dia 23, por volta das 3h, eles retornaram, com um carro de mão, onde colocaram o corpo e ocultaram o cadáver, no ramal do Cairipé. O crime foi bastante brutal, com fraturas e deformações por todo corpo”, explicaram os investigadores.

Os policiais civis disseram ainda que, durante depoimento, Alberto e Elizeu confessaram a prática criminosa e apontaram Patrick como mandante do crime.

Alberto e Elizeu responderão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa e corrupção de menor, e ficarão à disposição da Justiça.

Leia mais:

Adolescentes são apreendidos por matarem e esquartejarem “Thor” em Iranduba

Homem é procurado por envolvimento na morte de criança de 2 anos no AM

Suspeito é preso por esquartejar e enterrar homem no Amazonas