Duas pessoas foram presas com 33 kg de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, sendo uma mulher com 18,21 kg e um homem com 15,720 kg.
Mulher presa com 18 kg de maconha
Na quinta-feira (9), a Polícia Federal prendeu uma mulher em flagrante tentando embarcar em um voo com destino a Belém/PA, com 18,21 kg de maconha escondidos dentro de uma mala.
Durante a inspeção de rotina no setor de bagagens, os policiais federais identificaram pacotes contendo a substância entorpecente. Questionada sobre o conteúdo, a passageira não soube explicar, momento em que recebeu voz de prisão.
Ela foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde realizou os procedimentos cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.
Homem preso com 15 kg de maconha tipo skunk
No mesmo dia (10), um homem foi detido pela Polícia Federal tentando embarcar em voo com destino a Guarulhos/SP, transportando 15,720 kg de maconha tipo skunk escondidos em uma mala.
Durante a fiscalização no check-in, os policiais perceberam comportamento suspeito do passageiro. Ao serem encontrados os tabletes de droga, o suspeito confessou que receberia pagamento pelo transporte. Ele permaneceu colaborativo durante todo o procedimento e foi autuado em flagrante.
Após a apreensão, o homem também foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde permanece à disposição da Justiça.
