Uma transportava 15 kg e outra 18 kg de entorpecentes em voos para Belém.

Duas pessoas foram presas com 33 kg de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, sendo uma mulher com 18,21 kg e um homem com 15,720 kg.

Mulher presa com 18 kg de maconha

Na quinta-feira (9), a Polícia Federal prendeu uma mulher em flagrante tentando embarcar em um voo com destino a Belém/PA, com 18,21 kg de maconha escondidos dentro de uma mala.

Durante a inspeção de rotina no setor de bagagens, os policiais federais identificaram pacotes contendo a substância entorpecente. Questionada sobre o conteúdo, a passageira não soube explicar, momento em que recebeu voz de prisão.

Ela foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde realizou os procedimentos cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.

Homem preso com 15 kg de maconha tipo skunk

No mesmo dia (10), um homem foi detido pela Polícia Federal tentando embarcar em voo com destino a Guarulhos/SP, transportando 15,720 kg de maconha tipo skunk escondidos em uma mala.

Durante a fiscalização no check-in, os policiais perceberam comportamento suspeito do passageiro. Ao serem encontrados os tabletes de droga, o suspeito confessou que receberia pagamento pelo transporte. Ele permaneceu colaborativo durante todo o procedimento e foi autuado em flagrante.

Após a apreensão, o homem também foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde permanece à disposição da Justiça.

