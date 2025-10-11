Operação Maná

A ação da Polícia Civil foi realizada em diferentes zonas da capital e mirou devedores com mandados ativos.

Uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu 59 pessoas por inadimplência de pensão alimentícia em diferentes zonas de Manaus. A ação, denominada “Operação Maná”, foi deflagrada nesta sexta-feira (10) pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM).

De acordo com o delegado Fábio Aly, a operação teve início no dia 1º de outubro e foi concluída nesta sexta-feira.

“Cumprimos 59 mandados de prisão cível, entre os quais uma mulher foi detida, considerando que também existem mulheres inadimplentes perante à Justiça. Contamos ainda com o apoio de todas as unidades distritais da cidade, disponibilizadas pelo DPM”, destacou.

Alta demanda de mandados na capital

Segundo o delegado, a operação foi necessária devido ao alto número de mandados de prisão por pensão alimentícia em Manaus.

“Só em Manaus, temos uma média de 86 mandados expedidos por mês apenas pelas varas de família, com aumento de 50% em relação ao ano passado. Essa ação beneficia não apenas quem precisa receber o benefício, mas também incentiva os devedores a cumprirem voluntariamente suas obrigações”, explicou.

Detidos podem quitar dívidas para obter soltura

Todos os inadimplentes foram capturados durante a operação e podem recorrer à soltura mediante apresentação de comprovante de quitação da dívida.

A autoridade policial reforçou que a Polinter está à disposição para denúncias e recebimento de ocorrências, que também podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 3667-7727.

Os detidos responderão por inadimplência de pensão alimentícia e permanecerão à disposição da Justiça.

