Violência

Estudante foi atacado com marteladas na cabeça enquanto ia para a faculdade; câmeras registraram o crime e suspeito foi preso horas depois.

Um estudante de 17 anos foi brutalmente agredido com golpes de martelo durante um assalto na manhã deste sábado (11), nas proximidades da Igreja São Francisco de Assis, no Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

O crime aconteceu enquanto a vítima seguia para a faculdade. O suspeito foi preso horas depois.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Nas gravações, o criminoso aborda o jovem em uma motocicleta. A vítima tenta fugir correndo para o pátio da igreja, mas é perseguida.

Ao tropeçar e cair, o jovem é atingido várias vezes com o martelo. Populares que presenciaram a cena intervieram e conseguiram afastar o agressor, que fugiu em seguida.

De acordo com a vítima, o ataque ocorreu quando ele se dirigia ao ponto de ônibus para ir à faculdade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o encaminhou a um hospital da capital. O jovem precisou levar mais de 20 pontos na cabeça devido aos ferimentos.

Após a denúncia, equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) iniciaram buscas e localizaram o suspeito ainda na noite de sábado, na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ao notar a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi capturado.

O suspeito foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (6º DIP), onde permanece à disposição da Justiça.

