Tragédia

Corpos foram encontrados a oito metros de profundidade, três quilômetros abaixo de Filadélfia; buscas envolveram bombeiros, mergulhadores e Marinha.

Dois pescadores, identificados como Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram neste domingo (12) após um raio atingir o barco em que estavam no rio Tocantins, próximo à cidade de Filadélfia. Um professor que estava com eles sobreviveu ao acidente, sofrendo queimaduras leves, mas conseguiu chegar à margem e ancorar a embarcação.

Segundo os Bombeiros, os corpos foram encontrados por volta das 11h50, a cerca de oito metros de profundidade, três quilômetros abaixo da cidade. Uma equipe da perícia de Araguaína foi acionada para a remoção e análise das vítimas.

Os pescadores haviam caído do barco na tarde de sábado (11). Amigos e parentes se uniram às buscas usando motos aquáticas, enquanto equipes de mergulhadores, bombeiros, Marinha e voluntários vasculhavam o rio.

No sábado, os mergulhadores enfrentaram baixa visibilidade e não conseguiram localizar os corpos. A operação contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros do Maranhão, da cidade de Carolina, reforçando a busca integrada.

O professor sobrevivente relatou aos militares que os colegas haviam caído no rio após o raio atingir a embarcação, permitindo que as equipes concentrassem as buscas na região correta.

