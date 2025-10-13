Segurança Pública

Diogo e Gilcilene desapareceram em locais distintos; população pode ajudar na busca

Diogo de Souza Albuquerque, de 32 anos, e Gilcilene Fernandes de Souza, de 33 anos, desapareceram em locais distintos em Manaus no domingo (12). A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulgou as imagens dos dois para auxiliar na localização.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

Desaparecidos

Diogo de Souza Albuquerque , 32 anos, desapareceu após sair de casa na rua da Paz, bairro Compensa, zona oeste , por volta das 7h30. Ele trajava bermuda cinza e sandália verde .

Gilcilene Fernandes de Souza, 33 anos, desapareceu por volta das 8h no bairro Santa Etelvina, zona norte.

Como colaborar

A PC-AM solicita que qualquer informação que possa contribuir para a localização de Diogo e Gilcilene seja repassada pelos números:

Deops: (92) 3667-7713

(92) 3667-7713 PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575

197 ou (92) 3667-7575 SSP-AM: 181

