Sustentabilidade

Ação da cidade retira pneus das ruas, evitando alagamentos e criadouros de mosquitos.

Mais de 10 mil pneus foram recolhidos de ruas, terrenos e igarapés da capital amazonense em setembro. O número impressiona e mostra que, mesmo com fiscalização, o descarte irregular continua alto.

Pneus nas ruas: risco para a cidade

Pneus abandonados viram criadouros do mosquito Aedes aegypti e podem causar alagamentos durante as chuvas. Além disso, ocupam espaço e prejudicam a paisagem urbana. Cada pneu descartado incorretamente representa um risco à saúde e ao bem-estar da população.

Para onde vão os pneus recolhidos

O material coletado segue para a Reciclanip, entidade que transforma pneus em combustível alternativo, pisos, tapetes e solados de calçados. A cidade também conta com um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) no bairro Puraquequara, incentivando moradores e empresas a destinarem corretamente o material.

Recentemente, oito empresas foram autuadas por não comprovarem a destinação adequada dos pneus, reforçando que a responsabilidade também é de comerciantes e fabricantes.

Conscientização é a chave

“Quem ama Manaus, não joga pneu na rua. Precisamos da consciência de todos para acabar com essa prática irregular”, reforça Sabá Reis, titular da Semulsp.

A mensagem é clara: cada pneu entregue para reciclagem ajuda a proteger a cidade, reduz riscos à saúde e contribui para um meio ambiente mais limpo e seguro.

“Manter Manaus limpa é uma responsabilidade compartilhada. O poder público faz a parte dele, mas precisamos que cada cidadão também faça a sua”, concluiu Sabá Reis.

A população pode colaborar acionando o Disk Semulsp, pelo WhatsApp (92) 98842-1202 / 1276 / 1277 / 4738, sempre que identificar pontos de descarte irregular.

