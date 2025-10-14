Imunização

Campanha da Prefeitura de Manaus prevê imunização de 282 mil animais em 2025.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está percorrendo bairros e comunidades da capital para vacinar cães e gatos contra a raiva. A ação faz parte da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal 2025, iniciada em 1º de outubro, com a meta de imunizar mais de 282 mil animais.

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizam visitas casa a casa de segunda a sábado, no período matutino, nos quatro distritos de saúde da cidade: Norte, Leste, Sul e Oeste. Os vacinadores trabalham em duplas, uniformizados e devidamente identificados, garantindo atendimento seguro e organizado.

Segundo o gerente do CCZ, Rodrigo Araújo, a vacinação protege tanto animais quanto seres humanos, sendo anual e obrigatória para cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade. A imunização é gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e não exige documentação, apenas a colaboração do tutor para contenção segura do animal.

A vacinadora Suane Rodrigues reforça que a vacina é segura e essencial para a proteção de animais e tutores. Moradores como Leonete Rodrigues Santos, 64 anos, e Fernanda Rosas, 50 anos, destacaram a praticidade de receberem a vacinação em suas casas, garantindo saúde e bem-estar dos bichos.

Além da raiva, os vacinadores identificam possíveis casos de esporotricose, uma micose subcutânea que pode afetar animais e seres humanos, e orientam os tutores a levarem os animais ao CCZ para atendimento especializado.

A campanha também disponibiliza pontos fixos de vacinação nas zonas Leste, Norte e Oeste:

Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes (São José, zona Leste)

Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (Cidade Nova, zona Norte)

CCZ Manaus (Compensa, zona Oeste)

A primeira etapa da campanha, realizada entre abril e julho de 2025, vacinou 6.775 animais na zona rural, sendo 5.225 cães e 1.550 gatos. Para dúvidas, a população pode contatar o CCZ Manaus pelo WhatsApp: (92) 98842-8359 ou 98842-8484.

