Durante a madrugada desta terça-feira (14), 100% do sistema afetado foi normalizado

Uma falha no fornecimento de energia elétrica atingiu Manaus e os municípios de Itacoatiara e Parintins, deixando parte da população sem luz na noite de segunda-feira (13).

Em nota, a concessionária Amazonas Energia informou que houve uma “perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN)”, o que ocasionou um apagão em diferentes localidades.

A concessionária informou que monitorou o sistema elétrico para assegurar a estabilidade do serviço e prevenir novas interrupções. Durante a madrugada desta terça-feira (14), 100% do sistema afetado foi normalizado.

Instabilidade nacional

Além do Amazonas, outros estados brasileiros também foram atingidos por instabilidades no fornecimento de energia elétrica na madrugada desta terça-feira (14). Relatos nas redes sociais apontaram apagões em pelo menos oito estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A causa foi um incêndio em uma subestação no Paraná.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o problema começou às 0h32, quando um incêndio atingiu o reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, desligando toda a estrutura de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A recomposição da energia foi realizada de forma controlada, e até 1h30 o fornecimento já havia sido restabelecido em todas as regiões do país.

