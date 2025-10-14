Certame

Candidatos têm até 16 de outubro para se inscrever; seleção também oferece 263 vagas em cadastro reserva

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) prorrogou as inscrições do concurso público até as 16h do dia 16 de outubro de 2025. O certame oferece 100 vagas imediatas e 263 para cadastro reserva em cargos de nível médio e superior.

Os interessados devem se inscrever online, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), ou presencialmente, das 8h às 14h, na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, localizada na sede da Aleam, na Avenida Mário Ypiranga. Após o prazo, o sistema será encerrado e não haverá nova prorrogação.

Vagas disponíveis

A Aleam oferece 60 vagas para cargos de nível superior e 40 para nível médio, distribuídas entre diversas áreas da administração pública. O candidato pode se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas não ocorram no mesmo horário.

Confira alguns dos cargos disponíveis:

Analista de Controle

Assessor Jurídico

Procurador

Administrador

Analista de Sistemas

Contador

Jornalista

Psicólogo

Redator

Assistente Técnico Administrativo

Cinegrafista

Técnico de Produção Audiovisual

Taxas de inscrição

O valor da taxa varia de acordo com o cargo escolhido:

Agente Legislativo (nível médio): R$ 82

Analista Legislativo (nível superior): R$ 110

Assessor Jurídico: R$ 180

Analista de Controle: R$ 230

Procurador: R$ 285

Regras para candidatos com deficiência ou que precisam de atendimento especial

Quem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência deve marcar essa opção no ato da inscrição e enviar o laudo médico (imagem do documento original) até as 16h do dia 16 de outubro, no site da FGV.

Candidatos que precisarem de atendimento especial durante as provas devem informar os recursos necessários no formulário de inscrição e anexar laudo médico justificando a solicitação, até o mesmo prazo.

Em casos de força maior após essa data, o candidato pode enviar o pedido de atendimento especial por e-mail para [email protected], anexando o laudo médico que comprove a necessidade.

Informações adicionais

Você pode acessar o edital completo com o conteúdo das provas e os requisitos de cada cargo clicando aqui.

