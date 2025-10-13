As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) terminam nesta segunda-feira (13) às 16h, horário de Manaus. O certame oferece 100 vagas imediatas e 263 para cadastro reserva em cargos de nível médio e superior.
Os candidatos podem realizar a inscrição pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleam25, ou presencialmente na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, na sede da Aleam, das 8h às 14h. Após esse horário, o sistema será encerrado, sem possibilidade de novas inscrições.
O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), alertou os candidatos para não deixarem para a última hora:
“Temos mais de 50 mil inscritos, o que indica um concurso muito concorrido. Para evitar problemas com a inscrição, se antecipem, pois o prazo encerra impreterivelmente às 16h desta segunda-feira”, destacou.
O concurso oferece 60 vagas para cargos de nível superior e 40 para nível médio, em diversas áreas da administração pública. Cada candidato pode concorrer a mais de um cargo, desde que não haja conflito de horários entre as provas.
Até o momento, mais de 50 mil pessoas já se inscreveram, e 11.113 tiveram isenção da taxa de inscrição aceita.
Cargos disponíveis
O concurso da Aleam 2025 inclui oportunidades como: Analista de Controle, Assessor Jurídico, Procurador, Administrador, Analista de Sistemas, Contador, Jornalista, Psicólogo, Redator, Assistente Técnico Administrativo, Cinegrafista, Técnico de Produção Audiovisual, entre outros.
Taxas de inscrição
- Agente Legislativo (nível médio): R$ 82,00
- Analista Legislativo (nível superior): R$ 110,00
- Assessor Jurídico: R$ 180,00
- Analista de Controle: R$ 230,00
- Procurador: R$ 285,00
O edital completo, com conteúdo programático e requisitos de cada função, está disponível no Diário Oficial do Legislativo e no site da FGV, na aba “Concursos”.
