Oportunidades

Candidatos têm até as 16h desta segunda-feira para se inscrever no concurso da Aleam, que oferece 100 vagas imediatas e 263 para cadastro reserva.

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) terminam nesta segunda-feira (13) às 16h, horário de Manaus. O certame oferece 100 vagas imediatas e 263 para cadastro reserva em cargos de nível médio e superior.

Os candidatos podem realizar a inscrição pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleam25, ou presencialmente na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, na sede da Aleam, das 8h às 14h. Após esse horário, o sistema será encerrado, sem possibilidade de novas inscrições.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), alertou os candidatos para não deixarem para a última hora:

“Temos mais de 50 mil inscritos, o que indica um concurso muito concorrido. Para evitar problemas com a inscrição, se antecipem, pois o prazo encerra impreterivelmente às 16h desta segunda-feira”, destacou.

O concurso oferece 60 vagas para cargos de nível superior e 40 para nível médio, em diversas áreas da administração pública. Cada candidato pode concorrer a mais de um cargo, desde que não haja conflito de horários entre as provas.

Até o momento, mais de 50 mil pessoas já se inscreveram, e 11.113 tiveram isenção da taxa de inscrição aceita.

Cargos disponíveis

O concurso da Aleam 2025 inclui oportunidades como: Analista de Controle, Assessor Jurídico, Procurador, Administrador, Analista de Sistemas, Contador, Jornalista, Psicólogo, Redator, Assistente Técnico Administrativo, Cinegrafista, Técnico de Produção Audiovisual, entre outros.

Taxas de inscrição

Agente Legislativo (nível médio): R$ 82,00

Analista Legislativo (nível superior): R$ 110,00

Assessor Jurídico: R$ 180,00

Analista de Controle: R$ 230,00

Procurador: R$ 285,00

O edital completo, com conteúdo programático e requisitos de cada função, está disponível no Diário Oficial do Legislativo e no site da FGV, na aba “Concursos”.

