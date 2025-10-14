Flagrante

Polícia Civil do Amazonas prende homem de 23 anos por lesão corporal e injúria contra companheira de 19 anos

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, no domingo (12), pelos crimes de lesão corporal e injúria contra sua companheira de 19 anos. A prisão ocorreu na estrada do Gavião, no município de Carauari, interior do Amazonas.

Segundo a delegada Renata Viana, a vítima procurou a delegacia por volta das 18h, apresentando lesões no corpo e relatando ter sido agredida e xingada pelo companheiro.

“As lesões foram confirmadas por meio de exame de corpo de delito. As equipes policiais se dirigiram à residência do casal e efetuaram a prisão do investigado”, explicou a delegada.

Procedimentos legais

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e injúria no contexto de violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

