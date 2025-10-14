Prisão

Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra homem que descumpriu medida protetiva.

Um homem de 25 anos foi preso em Manaus por criar perfis falsos nas redes sociais para difamar sua ex-companheira, de 24 anos. A prisão preventiva foi cumprida na segunda-feira (13) pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da DECCM Norte/Leste e da DEP de Itacoatiara.

O indivíduo estava foragido e foi localizado no bairro Aleixo, zona centro-sul, após investigações que confirmaram sua responsabilidade pelas postagens ofensivas e pelo descumprimento de medida protetiva. Ele responderá pelos crimes de difamação e desrespeito à ordem judicial, permanecendo à disposição da Justiça.

