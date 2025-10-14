Um homem de 25 anos foi preso em Manaus por criar perfis falsos nas redes sociais para difamar sua ex-companheira, de 24 anos. A prisão preventiva foi cumprida na segunda-feira (13) pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da DECCM Norte/Leste e da DEP de Itacoatiara.
O indivíduo estava foragido e foi localizado no bairro Aleixo, zona centro-sul, após investigações que confirmaram sua responsabilidade pelas postagens ofensivas e pelo descumprimento de medida protetiva. Ele responderá pelos crimes de difamação e desrespeito à ordem judicial, permanecendo à disposição da Justiça.
