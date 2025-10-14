Educação

Parceria entre Seduc-AM e UEA oferece 25 vagas para professores e pedagogos da rede pública estadual.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), abriu inscrições para o curso de Mestrado Acadêmico em Letras e Artes. O processo seletivo, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes (PPGLA), segue até 31 de outubro, às 23h59 (horário local).

Por meio do convênio UEA/Seduc nº 22/2022, professores e pedagogos da rede pública estadual podem concorrer a vagas exclusivas e se tornar pesquisadores e mestres em Letras e Artes. A iniciativa integra o projeto “Educa+Amazonas”, que incentiva a formação continuada de educadores.

Todas as informações sobre o edital estão disponíveis no site da UEA: clique aqui para acessar.

Na primeira etapa do projeto, foram ofertadas 50 vagas em cursos de mestrado para educadores de Manaus e Tefé. Agora, nesta nova seleção, são disponibilizadas 25 vagas, sendo cinco reservadas para docentes da rede estadual. Os candidatos podem escolher entre três linhas de pesquisa:

Arquivo, memória e interpretação

Linguagem, discurso e práticas sociais

Teoria, crítica e processos de criação

O processo de seleção inclui quatro etapas: análise do projeto de pesquisa, prova escrita, entrevista individual e prova de proficiência em língua estrangeira. As provas serão realizadas em Manaus, e o resultado final será divulgado em 9 de dezembro. As matrículas acontecem entre os dias 15 e 16 de dezembro.

Segundo Darle Teixeira, gerente de Articulações e Desenvolvimento Profissional da Seduc-AM, o convênio garante ao professor afastamento remunerado para estudos. “O diferencial é que o profissional poderá se dedicar exclusivamente à pesquisa e progredir na carreira por titulação”, destacou.

