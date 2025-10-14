Tratamento

Lote com 2,5 mil unidades foi recebido pelo Ministério da Saúde e 1,5 mil foram distribuídas aos estados. Aquisição inédita foi realizada por meio do Fundo Estratégico da Opas.

O Amazonas recebeu 32 unidades do antídoto fomepizol, enviadas pelo Ministério da Saúde para reforçar o estoque estratégico do SUS destinado ao tratamento de intoxicações por metanol, geralmente associadas ao consumo de bebidas adulteradas. O estado ainda não registrou nenhum caso de intoxicação, mas a medida é preventiva.

Ao todo, o lote nacional conta com 2,5 mil ampolas, sendo 1.000 reservadas para o estoque central do Ministério. A entrega ocorreu na quinta-feira (9) e incluiu todas as unidades federativas e o Distrito Federal.

A aquisição do fomepizol é inédita no Brasil e foi realizada com a subsidiária de uma empresa japonesa, apenas oito dias após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O medicamento, raro devido à baixa produção mundial, oferece uma alternativa ao etanol farmacêutico, já disponível em todas as unidades da federação para o tratamento de intoxicações por metanol.

Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, o objetivo é garantir que todos os estados tenham acesso tanto ao etanol quanto ao fomepizol. As unidades federativas poderão solicitar novas remessas conforme a necessidade, e o quantitativo destinado a cada estado considerou a população do último censo do IBGE, garantindo oferta equânime e resposta rápida a emergências toxicológicas.

O fomepizol impede que o metanol se transforme em ácido fórmico, evitando acidose metabólica. Devido à produção limitada e ao alto custo, o Ministério da Saúde buscou fornecedores internacionais com apoio da Anvisa, que também publicou chamada pública para identificar fabricantes do medicamento.

Nos próximos dias, a empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos doará 3,8 mil ampolas de etanol farmacêutico, somando-se às 4,3 mil já disponibilizadas pelo SUS por meio dos hospitais universitários federais, em parceria com a Ebserh, garantindo tratamento emergencial contínuo.

Até 13 de outubro, o Brasil registrou 213 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas, com 32 casos confirmados e 181 em investigação. O Amazonas não registra casos confirmados ou suspeitos até o momento, enquanto São Paulo contabiliza cinco mortes, com outros nove casos em investigação.

