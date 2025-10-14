Base Arpão 2

A apreensão ocorreu após confronto entre os policiais e os suspeitos, que se evadiram pela mata.



Durante operação na Base Arpão 2, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, nesta terça-feira (14), carregadores de fuzil, munições, tabletes de entorpecentes, aparelho celular e equipamento de internet via satélite. A ação ocorreu durante patrulhamento fluvial nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação executada pelos policiais militares identificou uma lancha em alta velocidade, com suspeitos portando armamentos de grosso calibre.

O grupo estava navegando pela margem esquerda do rio. Durante a tentativa de abordagem, os homens efetuaram disparos contra a lancha blindada da equipe policial, que revidaram. No confronto, os criminosos fugiram para uma área de mata após a embarcação em que estavam naufragar.

Em seguida, os policiais realizaram buscas na região e localizaram a lancha utilizada pelos suspeitos no rio Solimões. No interior da embarcação, foram encontrados três carregadores de fuzil, 51 munições, um tablete de maconha do tipo skunk. Além disso, foram apreendidos um aparelho celular, um inversor de energia e um equipamento de internet via satélite.

As apreensões resultaram em um dano estimado de R$30 mil ao crime organizado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária da Base Arpão para os procedimentos cabíveis.

