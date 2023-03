Suspeito é morto e outro preso em operação da PM em invasão de Manaus

Uma operação para prender os envolvidos na morte do Cabo da Polícia Militar, João Marcos Torres dos Santos, terminou em um confronto com um suspeito ferido e outro preso, além de um capitão da PM ferido. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (30), na invasão do Coliseu, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o coronel Márcio Leite, do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste, a Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já conseguiu prender um dos envolvidos na morte do PM ainda nas primeiras horas da manhã do dia do crime e a Secretaria de Segurança conseguiu identificar outro e localizá-lo.

“Pela tarde, denúncias anônimas disseram que um dos envolvidos estaria escondido naquela invasão, as equipes da 14° e 30ª Cicom, comandadas pelo capitão Bruno França e Davison Soeiro, respectivamente, foram recebidas a tiros e reagiram. Foi possível efetuar a prisão de um dos envolvidos, sendo que um deles acabou sendo atingido por um tiro, ele foi conduzido ao hospital mas não resistiu e morreu”, disse o comandante Márcio Leite.

O capitão Davison Soeiro foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste, após ter sido atingido com um tiro de raspão na mão.

Na operação foram aprendidas armas e drogas que foram apresentadas no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

