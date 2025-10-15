Voo

A aeronave operava o voo com destino a Tabatinga, no interior do Amazonas.

O avião da companhia aérea Azul realizou um pouso de emergência, na tarde desta terça-feira (14), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, após colidir com um pássaro pouco depois da decolagem. A aeronave Embraer E195AR, matrícula PR-AXI, operava o voo AD2683 com destino a Tabatinga, no interior do Amazonas.

De acordo com informações da página especializada Aviação Amazônia, a tripulação declarou o código “Pan Pan Pan” — utilizado em situações de urgência — e solicitou retorno imediato ao aeroporto de origem. O protocolo de segurança foi acionado e equipes do Corpo de Bombeiros da Sessão Contra Incêndio (SCI) foram mobilizadas para acompanhar o procedimento.

A Azul Linhas Aéreas informou que a aeronave colidiu com pássaros após a decolagem e, de forma preventiva, retornou para Manaus, solicitando prioridade para o pouso. O avião aterrissou em total segurança e passará por inspeção técnica.

“A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia”, destacou a empresa em nota.

Os passageiros impactados foram reacomodados em um novo voo.

Após o suporte, as equipes operacionais do aeroporto realizaram inspeção na pista, que está liberada e funcionando normalmente.

