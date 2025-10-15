Segurança Pública

Cinco homens são procurados por crimes cometidos nas linhas 641 e 650 do transporte coletivo na capital do Amazonas.

Cinco homens suspeitos de envolvimento em roubos a ônibus do transporte coletivo de Manaus tiveram suas imagens divulgadas pelo Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo (Nurrc). Os crimes ocorreram nas linhas 641 e 650, em dias e bairros distintos da capital.

Três homens participaram do primeiro assalto, ocorrido no dia 6 de outubro, na linha 641, na avenida do Turismo, bairro Ponta Negra, zona oeste da cidade. No segundo caso, registrado em 13 de outubro, quatro suspeitos atacaram um ônibus da linha 650 na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul.

“No dia 6 de outubro, três indivíduos praticaram a ação criminosa, e já na última segunda-feira, quatro indivíduos participaram. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança dos veículos. Em ambas as ocasiões, os infratores roubaram pertences dos passageiros e também levaram a renda do ônibus”, explicou o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurrc.

População pode ajudar com denúncias anônimas

Informações sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas pelos seguintes canais de denúncia:

Nurrc : (92) 98827-8814 ou (92) 3667-7543

: (92) 98827-8814 ou (92) 3667-7543 Polícia Civil : 197 ou (92) 3667-7575

: 197 ou (92) 3667-7575 Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM): 181