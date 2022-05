Mostra faz homenagem ao 24° Festival Amazonas de Ópera

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (10) acontece a abertura da Mostra do 24º Festival Amazonas de Ópera, a partir das 9h, na Sala de Música do Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus.

A exposição, que segue até 5 de junho, conta com peças inéditas das obras “O Menino Maluquinho” e “Peter Grimes”, destaques da edição deste ano.

A mostra vai compor o roteiro de visitação do patrimônio histórico, de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

Gratuidade e preços

Crianças com até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas têm entrada gratuita, mediante comprovação.

Para os demais, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do espaço, com valores de R$ 20 (inteira) e de R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

Sustentável

O figurino de “O Menino Maluquinho” também vai estar em destaque na exposição. A figurinista Melissa Maia destaca que trabalha com material 80% sustentável. “Todo o material foi comprado em um banco de tecidos. Eles recebem grandes sobras de confecções de moda e oferecem um excelente custo-benefício”, comenta.

Festival

O FAO acontece até o dia 31 de maio, na capital e interior. A programação conta com atrações gratuitas e pagas, com ingressos à venda em www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento. A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior.

Transmissão

As estreias das óperas vão ser transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da @culturadoam.

*Com informações da assessoria

