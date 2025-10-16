Investigação

Ação apura fraudes em contratos da saúde com prejuízos milionários ao erário

A Controladoria-Geral da União (CGU) cumpre, nesta quinta-feira (16), mandados da Operação Metástase, segunda fase da Operação Jogo Marcado, em Manaus (AM) e Joinville (SC). A ação é realizada em parceria com o Ministério Público do Estado do Amazonas (GAECO/MPAM) e apura fraudes em contratos da saúde que causaram prejuízos milionários aos cofres públicos e afetaram o atendimento em maternidades e prontos-atendimentos da capital amazonense.

Esquema envolvia fraudes em licitações

As investigações começaram após o MPAM identificar que uma única família controlava várias empresas participantes das licitações. Segundo a apuração, os empresários combinavam valores com agentes públicos em uma unidade de saúde para garantir os contratos.

Com o avanço das diligências, descobriu-se que o mesmo esquema se repetia em diversas unidades administradas pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). O grupo pagava propina a servidores para facilitar liberações de valores e manter o ciclo de corrupção.

Devido ao uso de recursos federais e à amplitude das irregularidades, a CGU presta apoio técnico à investigação, reforçando as análises e a coleta de provas.

27 mandados e prisões preventivas

A Operação Metástase cumpre 27 mandados de busca e apreensão e 3 prisões preventivas nas duas cidades. Também foram determinadas suspensões de funções públicas, proibição de contratos com a administração, quebra de sigilo telemático e bloqueio de bens no valor de R$ 1,01 milhão.

Mais de 120 servidores participam da operação, incluindo 16 técnicos da CGU, que atuam nas diligências e análises financeiras.

Prejuízo à saúde pública

Para viabilizar o pagamento de propina, as empresas superfaturavam contratos ou não entregavam os serviços contratados. Os desvios comprometeram recursos destinados à manutenção de maternidades e unidades de pronto-atendimento, prejudicando diretamente a população que depende do sistema público de saúde.

O Em Tempo entrou em contato com a SES-AM e aguarda retorno.

Canal de denúncias está aberto

A CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da União (OGU), mantém o canal Plataforma Fala.BR para o envio de denúncias.

Quem tiver informações sobre a Operação Metástase ou outras irregularidades pode registrar a denúncia de forma anônima.

Para isso, basta acessar o formulário eletrônico e seguir os passos:

No campo “Sobre qual assunto você quer falar”, selecionar “Operações CGU”

No campo “Fale aqui”, informar o nome da operação e o estado de ocorrência

O registro é simples, seguro e essencial para fortalecer o combate à corrupção.

