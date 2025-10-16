Prisão

Breno Bastos Soares, de 22 anos, foi capturado nesta quinta-feira (16) após investigação da Polícia Civil do Amazonas.

Um homem identificado como Breno Bastos Soares, de 22 anos, foi preso nesta quinta-feira (16) por envolvimento em um roubo a uma cafeteria localizada na avenida Jacira Reis, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Sistema Paredão. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (13).

Segundo o delegado Adriano Félix, Breno agiu com outros dois suspeitos, identificados como Hugo Luís Lima da Silva e um homem conhecido como “Dentinho”, que permanecem foragidos. O trio invadiu o local, ameaçou clientes e funcionários e roubou pertences das vítimas.

Breno foi responsável pela logística da ação criminosa. Ele solicitou uma motocicleta por aplicativo para levar “Dentinho” ao local e, depois, retornou acompanhado de Hugo Luís em outra moto alugada. Enquanto os comparsas realizavam o assalto, Breno aguardava do lado de fora.

Durante a investigação, a polícia identificou a motocicleta utilizada, com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O condutor, ouvido pela equipe, confirmou que não participou do crime. As informações reunidas permitiram à Justiça decretar a prisão preventiva de Breno, que foi capturado no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Os outros dois suspeitos iniciaram o roubo armados, bloqueando a saída do estabelecimento e impedindo que clientes saíssem. Após recolherem os objetos, fugiram em direção desconhecida.

O secretário da SSP-AM, Vinicius Almeida, destacou o histórico criminal de Hugo Luís e elogiou a rápida ação policial. O caso foi solucionado em menos de uma semana, com ajuda do Sistema Paredão e câmeras de reconhecimento facial.

A PC-AM solicita informações sobre o paradeiro de Hugo Luís Lima da Silva e “Dentinho” pelos números (92) 98141-3548 (22º DIP), 197, (92) 3667-7575 (Polícia Civil) ou 181 (SSP-AM). O sigilo é garantido.

Breno Bastos Soares vai responder por roubo qualificado, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

