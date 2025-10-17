VÍDEOS

Moradora foi agredida pelo síndico do Forest Hill, que estava fardado fora do expediente; moradores exigem providências imediatas.

O síndico do condomínio Forest Hill, o tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Antônio Ferreira de Oliveira Júnior, foi acusado de agredir fisicamente a moradora Gisele Martins durante uma discussão dentro do condomínio. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (16).

Segundo vídeos divulgados, o militar — que estava fardado e fora do horário de serviço — discutiu com Gisele após um morador questionar uma obra realizada em horário proibido pelo regimento interno.

Testemunhas relataram que o síndico reagiu com ironias e chacotas, o que levou o marido da moradora a tentar intervir. Na sequência, o tenente teria partido para a agressão física.

Gisele registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) e formalizou a denúncia contra o síndico.

Moradores destacam que o episódio não é isolado. Segundo relatos, o tenente já se envolveu em outras confusões e fez comentários ofensivos a moradores da zona leste de Manaus, que chegaram a viralizar nas redes sociais.

O caso também levanta questionamentos sobre a conduta de um servidor público e o uso da farda fora do expediente, algo que moradores consideram agravante. A comunidade do Forest Hill exige providências imediatas, transparência nas investigações e um síndico que assegure respeito e segurança dentro do condomínio.

Até o momento, o CBMAM ainda não se manifestou oficialmente sobre a conduta do tenente.

