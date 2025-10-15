Prisão

Prisões foram realizadas pela Polícia Civil no bairro Cidade Nova por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (14/10) por lesão corporal contra sua enteada, de 26 anos, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

Segundo a delegada Priscilla Orberg, a vítima compareceu à delegacia por volta das 8h30, apresentando lesões visíveis na perna e relatando ter sido agredida pelo padrasto naquela manhã, enquanto estava na residência da mãe.

“As lesões estavam visíveis e a vítima chegou mancando à delegacia. Nossas equipes se dirigiram imediatamente ao endereço informado, onde o indivíduo se encontrava alterado e em estado de embriaguez”, destacou a delegada.

De acordo com a autoridade policial, o homem foi autuado em flagrante e conduzido à unidade para os procedimentos legais. Ele já é investigado por maus-tratos e outros casos de violência doméstica contra a mãe da vítima, além de ameaças contra seu próprio tio.

Procedimentos legais

O homem responderá por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais:

Foragido do Acre por agredir mulher é preso em Manaus