Violência

Vizinhos tentaram socorrê-lo, mas foram impedidos

Isaqueu de Souza, um pedreiro de 35 anos conhecido por sua dedicação à família, foi assassinado a facadas pela própria esposa, Nádia, em Mogi das Cruzes (SP). O crime teria ocorrido após uma discussão motivada por um cachorro-quente, segundo a irmã da vítima, Miriam, que relatou que a briga começou porque Isaqueu queria comprar o lanche.

Após ferir o marido, que foi atingido na artéria femoral da perna, Nádia teria se trancado com ele em casa, impedindo o socorro por vizinhos. Isaqueu não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O relacionamento do casal, que durava cinco anos e era reprovado pela família, era marcado por brigas constantes e episódios de violência, com relatos anteriores de Nádia ameaçando o companheiro com facas.

Nádia foi presa em flagrante por homicídio e demonstrou frieza, chegando a encarar os familiares da vítima ao ser levada à delegacia. O velório e o enterro foram marcados por grande comoção, com uma das irmãs, Luciana, passando mal ao sair do cemitério.

(*) Com informações do SBT News

