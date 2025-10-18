Jogos

Flamengo e Palmeiras será o clássico de domingo

O fim de semana terá muitos jogos pelo Brasil e na América do Sul. Pelo Campeonato Brasileiro, a 29ª rodada contará com dois jogos neste sábado (18): Corinthians e Atlético Mineiro, além de Cruzeiro e Fortaleza. Pela Copa Libertadores Feminina, haverá um time brasileiro na decisão. Às 16h30, a bola rola para Corinthians e Deportivo Cali, enquanto na disputa pelo terceiro lugar, a Ferroviária encara o Colo-Colo, do Chile.

No domingo (19), a rodada do Brasileirão continua. Com transmissão da Rádio Nacional, às 16h, haverá o confronto entre Flamengo e Palmeiras. Os demais jogos do dia são: Ceará e Botafogo, Internacional e Sport, Mirassol e São Paulo, e Bahia e Grêmio.

Na segunda-feira (20), três partidas completam a rodada: Juventude e Bragantino, o clássico entre Vasco e Fluminense, e o Santos recebe o Vitória na Vila Belmiro.

(*) Com informações da Agência Brasil