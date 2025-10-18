Tiros

Pais da vítima presenciaram todo o crime

Um homem identificado como David Carvalho da Silva, 40, foi executado na noite dessa sexta-feira (17), dentro da própria casa, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A vítima levou 11 tiros, sendo a maioria na cabeça.

O crime foi presenciado pelos pais de David. Ao menos cinco criminosos encapuzados invadiram o Beco e entraram na casa.

A vítima teria saído do presídio no último dia 11. O corpo de David foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).