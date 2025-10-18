Aeromédico

Ação foi realizada nas comunidades Lindo Amanhecer e Jatuarana

O Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) realizou, no fim da tarde de sexta-feira (17/10), o resgate aeromédico de duas pessoas. Entre as vítimas estão uma criança de nove anos com insuficiência respiratória e uma idosa de 76 anos que sofreu uma fratura no quadril. As ocorrências foram registradas nas comunidades Lindo Amanhecer e Jatuarana, em Manaus.

O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, informou que, nas duas ações, a equipe foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar os procedimentos aeromédicos.

Na primeira ocorrência, registrada na comunidade Jatuarana, a idosa de 76 anos recebeu atendimento aeromédico após fraturar o quadril. Ela foi encaminhada direto para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, devido ao seu estado crítico. O Coordenador do Dioa, explicou que o resgate exigiu logística complexa devido à localização da paciente.

“A equipe do Samu ainda teve que pegar um barco para poder chegar até onde ela se encontrava, que era um local inacessível até para o helicóptero. Então, pousamos na comunidade, e de lá a equipe médica pegou um barco, resgatou essa senhora, estabilizou a paciente e, por conta da gravidade, nós a levamos diretamente para o Hospital João Lúcio” finalizou o delegado.

No segundo resgate, que ocorreu na comunidade Lindo Amanhecer, um menino de nove anos recebeu o atendimento aeromédico após apresentar uma crise de insuficiência respiratória grave.

O delegado Rafael Montenegro, destacou que a equipe de resgate teve auxílio dos médicos intervencionistas do Samu. Além disso, ele informou que o percurso que por via fluvial levaria cerca de 6 horas foi realizado em apenas 22 minutos.

“O quadro da criança era realmente crítico, mas, com todo o cuidado e zelo da equipe do Samu, conseguimos estabilizar a criança. Trouxemos para a base do Dioa, onde já se encontra na ambulância e será direcionada para uma unidade hospitalar”, concluiu a autoridade policial.

Procedimentos

Após a chegada à sede do Departamento Integrado de Operações Aéreas, a criança acompanhada da mãe foram acolhidas pelo Samu e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste, no bairro São José.

Com informações da assessoria