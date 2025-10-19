Denúncia

Parlamentar acusa Rede Atem de não operar refinaria e aponta prática anticoncorrencial no mercado de combustíveis em Manaus.

O vereador Rodrigo Guedes (PP) protocolou, na sexta-feira (18), uma nova representação na Agência Nacional do Petróleo (ANP) contra a Rede Atem — que inclui a Distribuidora Atem, os Postos Atem e a Refinaria de Manaus (REAM). A denúncia foi registrada no Rio de Janeiro, onde Guedes participa do Encontro Nacional do RenovaBR.

Refinaria estaria inativa desde aquisição

Segundo o parlamentar, a REAM não refina petróleo desde que foi adquirida pela Rede Atem, o que ele considera “extremamente suspeito”. A operação, segundo Guedes, deve ser investigada com mais rigor pelos órgãos de controle.

“Vamos até o fim para que a ANP e os órgãos de controle amputem responsabilidades e façam valer a lei”, afirmou.

Mais de 50 representações em sete anos

O vereador destacou que já apresentou mais de 50 representações relacionadas ao mercado de combustíveis ao longo de sua atuação parlamentar, com foco em práticas anticoncorrenciais e suposto cartel em Manaus. Ele se reuniu com a Chefe de Gabinete da ANP e informou que uma audiência com o Diretor-Geral está sendo organizada.

“Não dá para abandonar a população à própria sorte”, completou Guedes.

Impacto ao consumidor de Manaus

Para Guedes, a falta de concorrência afeta diretamente o bolso da população, que paga um dos preços mais altos de gasolina no Brasil. Ele reforçou o pedido para que autoridades federais, estaduais e municipais se unam no esforço de responsabilização.

O vereador retorna a Manaus no domingo (20) e afirmou que continuará acompanhando o andamento da pauta junto à ANP e demais instâncias de fiscalização.

*Com informações da assessoria

